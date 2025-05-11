Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Dün Putin'in yaptığı kritik açıklamalar sonrası, diplomasi trafiği de hızlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesinde önemli rolü var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğim." demişti.

Bunun üzerine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"GÖRÜŞMEDE BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI YAPMAYA HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

"UKRAYNA'NIN YENİDEN AYAĞI KALDIRILMASINDA İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ"