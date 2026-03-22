Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’de komşuları ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı kapsamında memleketi Rize'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programı kapsamında sık sık vatandaşlarla buluştu.

Programının ilk gününde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra hastane açılışına geçti.

ANNESİNİN ADINI TAŞIYAN HASTANENİN AÇILIŞINI YAPTI

Güneysu ilçesinde annesinin ismini taşıyan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli tesisi Güneysu'ya kazandırmış olmak ayrı bir bahtiyarlıktır." dedi.

Erdoğan, hastane açılışının ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ KOMŞULARI İLE BULUŞTU

Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde baba ocağının bulunduğu Güneysu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada komşularıyla sohbet eden Erdoğan, vatandaşların bayramını tebrik etti.

DERTLERİ DİNLEYİP SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı, burada komşuları ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ayrıca vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dertlerini ve çözüm önerilerini anlattı.

SAMİMİ FOTOĞRAF KARELERİ

Keyifli sohbet sonrası ortaya çıkan kareler ise objektiflere yansıdı.