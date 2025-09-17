Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

64 yıl önce bugün, Türkiye'nin yakın tarihine kara leke bırakan, demokrasinin ayaklar altına alındığı ve toplum vicdanında hala sorgulanan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idamı edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X üzerinden bir paylaşım yaptı.

MENDERES, POLATKAN VE ZORLU'YU ANDI

Erdoğan paylaşımında, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"UTANÇ VERİCİ DARBE"

"Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."