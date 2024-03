Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli gelir sıralamasında dünyada 11. sıradayız' Katıldığı programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomideki büyüme oranına dikkat çekerek, "Diklenmeden dik durabilmek için, milli onurumuzu koruyabilmek için her türlü adımı attık" mesajı verdi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya'ya geldi.

Bugün de Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışına katıldı.

Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Konuşmasında ekonomiye de değinen Erdoğan, büyüme oranına da değindi.

"Ekonomide ülkemizi yılda ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Son 21 yılda pek çok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Diklenmeden dik durabilmek için, milli onurumuzu, milletimizin hak ve hukukunu koruyabilmek için her türlü adımı attık. Ekonomide ülkemizi yılda ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1 trilyon 119 milyar dolara yükselttik.

"Milli gelir sıralamasında dünyada 11. sıradayız"

Ülkemizi satın alma paritesine göre milli gelir sıralamasında dünyada 11. sıraya çıkardık. İhracatı 36 milyar dolardan 256 milyar dolara turizm gelirimizi 54,5 milyar dolara getirdik. Savunma sanayiinde yerli oranını yüzde 80 seviyelerine çıkardık.

"Temsilci sayımız bugün itibarıyla 261’e çıktı"

Geçtiğimiz hafta 5. nesil savaş uçağımız KAAN’ın da uçuşunu yapmasıyla bu alanda farklı bir lige yükseldik. Dışişlerinde 163 olan temsilci sayımız bugün itibarıyla 261’e çıktı. Böylece ülkemizi her alanda takip edilen, duruşu dikkate alınan bir konuma getirmeyi başardık. Türkiye hem Batı’ya hem Doğu’ya kazan-kazan temelinde iş birliği kurabilen, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içerisinde, hiçbir ayrım yapmadan mazluma el uzatan, bekası tehlikeye girdiğinde sahada her türlü tedbiri alabilen velhasıl her alanda büyük bir güç olarak ön plana çıkmaktadır."