Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da: Sisi ile bir araya geldi

İsrail ve Hamas, Mısır'da Türkiye'nin de öncülüğünde ateşkes için masaya oturdu.

Gazze'de 2 yılı aşkındır süren soykırım sona ererken, bugün ise esir takası gerçekleştiriliyor.

Dünyanın gözü, esir takasına ve bir yandan da Mısır'a liderlerin buluşmasına dönmüş durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu liderler, Mısır'da Gazze için bir araya geldi.

SİSİ KAPIDA KARŞILADI

Zirveye; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla lider katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda, sabah saatlerinde gittiği Mısır'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından kapıda ve oldukça samimi bir şekilde karşılandı.

Gelen diğer liderleri forum içerisinde karşılayan Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise kapıya kadar geldi.

ZİRVENİN AMACI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında Şarm eş-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine katılması ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirve öğleden sonra kentteki konferans merkezinde "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" ismiyle düzenlenecek.

Zirve, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor.

HANGİ LİDERLER KATILIYOR

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlanan haberde ise zirveye, İranlı hiçbir yetkilinin katılmayacağı iddia edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirveye katılım gösterecek.

GAZZE'DE VARILAN ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı