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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor...

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi.

RUTTE'DEN ANKARA'YA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beştepe'de kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ZELENSKY GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dün bir son dakika açıklaması yapılmış ve yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Görüşme sonrası bir açıklama da Zelensky'den gelmişti. Zelensky, X üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduğunu belirterek, Putin ile doğrudan görüşmelere hazır olduklarını ifade etmişti.