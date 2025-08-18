Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEXT Sosyal'e katıldı

Türkiye artık tamamen yerli ve milli bir sosyal medya platformuna sahip...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde geliştirilen sosyal medya platformu NEXT Sosyal, kısa sürede 1 milyon kullanıcıyı aşarak büyük bir başarıya imza attı.

Temiz, güvenli ve özgür bir dijital ortam sunan platform, yapay zeka destekli özellikleri ve yanlış bilgiden arındırılmış yapısıyla dikkat çekiyor.

Platforma son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEXT Sosyal üzerinden hesap açtı ve ilk paylaşımını da yaptı.

"BETON DUVARLAR ARASINDA BİR ÇİÇEK AÇTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni nesil yerli sosyal medya platformundaki ilk paylaşımında, "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı... Hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

"BAŞLIYORUZ"

Erdoğan, mesajında ayrıca “#Başlıyoruz” etiketini, roket, dünya ve Türk bayrağı emojilerini ekledi..