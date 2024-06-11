Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'le görüştü: Tarihi zirveden yeni detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesinde liderler birbirlerine hediyeler takdim etti. Erdoğan, Özel'e zeytinyağı ve çifte kavrulmuş lokum hediye ederken Özel ise Erdoğan’a, Paşabahçe koleksiyonundan 'Payidar Gondol' isimli parçayı hediye etti.

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ensonhaber.com

CHP'de 12. katta 18 yıl sonra ziyaret...

CHP Genel Başkanı Özgür Özer, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Siyasette normalleşme sürecinin başlangıcı olarak görülen ziyaretin ardından Erdoğan, Özel'e iade-i ziyarette bulundu.

Merdivenlerde karşıladı

Özel, Erdoğan'ı genel merkez girişindeki merdivenlerde karşıladı. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti.

Erdoğan ve Özel, genel merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi.

18 yıl sonra ilk ziyaret

Ardından Özel'in 12'nci kattaki makam odasında gerçekleşen görüşmeye geçildi. Makam odasındaki görüşmeden de fotoğraf paylaşıldı.

Görüşme 1 saat 30 dakika sürdü. Erdoğan 2006'da başbakanlığı dönemindeki ziyaretinden 18 yıl sonra CHP'yi ziyaret etmiş oldu.

Karşılıklı hediyeleşme

Görüşmede ilk ziyarette olduğu gibi liderler birbirlerine karşılıklı hediyeleşmede bulundu.

Erdoğan'dan zeytinyağı ve çifte kavrulmuş lokum

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in aktardığına göre, Erdoğan tarafından CHP'ye Türkiye'nin farklı bölgelerinden zeytinyağı ve çifte kavrulmuş lokum hediye edildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yine Erdoğan tarafından Tan'a; özel kutuda fincan takımı hediye edildi.

Özel, Paşabahçe serisinden parça hediye etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Paşabahçe’nin 'Gururla' koleksiyonundan 'Payidar Gondol' isimli parçayı hediye etti.

Bu seriyle ilgili şu bilgiler aktarıldı:

Payidar Gondol, II. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanmıştır. Genelde zaferin ve barışın simgesi olarak kullanılan defne, kimi zaman da kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü; meşe ise gücü, kudreti, bilgeliği sembolize etmektedir. Meclis balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü ay yıldızı görselin işlendiği Payidar Gondol, TBMM’nin gücünü, Atatürk’ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgelemektedir.

Görüşmede Türk kahvesi ve çay içildiği öğrenildi.

İlk görüşmede verilen hediyeler

Mart ayındaki görüşmede CHP Lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Paşabahçe'nin Cumhuriyet Ateşi isimli objeyi ve Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macununu, Erdoğan da Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etmişti.