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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı, ayrıca Erdoğan görüşmede Başbakan Şerifi'nin Kurban Bayramı'nı da kutladı.