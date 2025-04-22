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AA & Ensonhaber

Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Şerif’i, Esenboğa Havalimanı’nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Bakan Güler’in, Türkiye ile derin tarihi ve stratejik bağlara sahip Pakistan’ın Başbakanı’nı Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyete yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ankara’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçen Başbakan Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İki lider, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından samimi bir atmosferde akşam yemeği yedi.

Yemeğin ardından Erdoğan ve Şerif’in, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin geleceğine dair önemli mesajlar verecekleri ortak basın toplantısıyla günü tamamlaması bekleniyor.