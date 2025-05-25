Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diploması trafiği devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkiler değerlendirilecek.

İKİLİ İLİŞKİLER VE TERÖRLE MÜCADELE MASADA

İki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçlerinin gözden geçirilmesi ve ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.