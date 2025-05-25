Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diploması trafiği devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul edecek.
İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRECEK
İkili görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyarette düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliği süreçleri değerlendirilecek.
TERÖRLE MÜCADELE KONUSU ELE ALINACAK
Ziyaret kapsamında, ekonomi, savunma, ticaret ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların yanı sıra, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular da gündemde olacak.
Liderlerin görüşmesinin, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor.
"YÜRÜTÜLEN İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEKTİR"
İletişim Başkanı Fahrettin, ikili görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, detayları aktardı.
Altun, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’i kabul edeceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif'i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek; iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Şubat ayında İslamabad'ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecektir.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacaktır.
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