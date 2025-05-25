Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı'nı kabul edecek

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diploması trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul edecek.

İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRECEK

İkili görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyarette düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliği süreçleri değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSU ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında, ekonomi, savunma, ticaret ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların yanı sıra, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular da gündemde olacak.

Liderlerin görüşmesinin, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor.

"YÜRÜTÜLEN İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEKTİR"

İletişim Başkanı Fahrettin, ikili görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, detayları aktardı.

Altun, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: