Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu

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Vatikan'da seçim süreci tamamlandı...

ABD'li kardinal Robert Francis Prevost, 14'üncü Leo ismiyle, Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak göreve başladı.

Seçimlerin ardından dünyanın birçok ülkesinden yeni Papa'ya tebrik mesajlar gitmeye devam ediyor.

ERDOĞAN'DAN PAPA'YA TEBRİK MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo’ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi.

"EN İÇTEN DUYGULARLA TEBRİK EDİYORUM"

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, 'Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva’nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarf ederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi.

GAZZE VURGUSU YAPTI

Cumhurbaşkanımız mektubunda, 'Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.