Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi sürüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan barış diplomasisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran saldırıları başladığı andan itibaren birçok liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barış diplomasisini bölge ve dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleriyle sürdüren Cumhurbaşkanı, bugün yine kritik bir görüşme yaptı.

İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı, bu görüşmeden 1 saat sonra ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğünü açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"BARIŞ VE İSTİKARARA VERİLEN ÖNEMİN ALTI ÇİZİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

BİR GÖRÜŞME DAHA: BU KEZ PUTİN'LE

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

PUTİN ÇATIŞMALARIN DURMASINI İSTİYOR