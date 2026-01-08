Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i kabul etti.

Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel’i kabul etti.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 20:47
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

