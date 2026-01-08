- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i kabul etti.
- Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapıldı.
- Rahmi Koç, Koç Holding Şeref Başkanı, Semahat Arsel ise Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.