Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rize'de sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için memleketi Rize'ye gitti.

Güneysu'da vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı, dün bir dizi açılış yaptı ve önemli de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Güneysu'da komşularıyla beraberdi...

Sabah saatlerinde Güneysu'daki konutundan ayrılan Erdoğan, komşularıyla sohbet etti.

ÇALIŞMALARI DENETLEDİ

Erdoğan, kentte 20 Eylül'de metrekareye 355 kilogram yağış düşmesiyle oluşan sel ve heyelan afetinin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.



AYDER YAYLASI'NA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güneysu'dan bindiği helikopter ile dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi.

Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayder'de ilgi yoğundu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görenler, fotoğraf çektirmek ve sarılmak için sıraya girdi.

Bölgedeki çalışmaları havadan da inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için oteldeki programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda inceleme ve ziyaretlerinin ardından Rize'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı ile Sivil Toplum Kuruluşları Buluşma programlarına katılacak.