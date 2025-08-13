Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede bebeği öpüp hediye verdi: Salonda alkış tufanı koptu

AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı gerçekleşti.
Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU
Ankara'da gerçekleştirilen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı renkli anlara sahne oldu.
BEBEĞİYLE BERABER SAHNEYE DAVET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce bebeğiyle programa gelen bir partiliyi kürsüye davet etti.
Erdoğan, bebeği kucağına alarak sevdi ve ardından hediye verdi.
ALKIŞ TUFANI KOPTU
Erdoğan'ın hareketi, salondakiler tarafından büyük alkış aldı.
Öte yandan sosyal medyada da paylaşılan sevgi dolu anlar, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.