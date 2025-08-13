Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede bebeği öpüp hediye verdi: Salonda alkış tufanı koptu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı. Konuşmasına başlamadan önce bebeğiyle programa gelen bir partiliyi kürsüye davet eden Erdoğan, bebeği kucağına alarak sevdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 15:53 Güncelleme:

AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı gerçekleşti.  

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. 

RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Ankara'da gerçekleştirilen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı renkli anlara sahne oldu. 

BEBEĞİYLE BERABER SAHNEYE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce bebeğiyle programa gelen bir partiliyi kürsüye davet etti.

Erdoğan, bebeği kucağına alarak sevdi ve ardından hediye verdi. 

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Erdoğan'ın hareketi, salondakiler tarafından büyük alkış aldı.

Öte yandan sosyal medyada da paylaşılan sevgi dolu anlar, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Gündem Haberleri