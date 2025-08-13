Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede bebeği öpüp hediye verdi: Salonda alkış tufanı koptu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı. Konuşmasına başlamadan önce bebeğiyle programa gelen bir partiliyi kürsüye davet eden Erdoğan, bebeği kucağına alarak sevdi.