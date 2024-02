ensonhaber.com

Yerel seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek ve 5 yıl boyunca görevde kalacak olan belediye başkan adaylarını belirleyecek.

Bu kapsamda da sayılı günlerin kaldığı yerel seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Balıkesir'de vatandaşlarla buluştu.

Erdoğan bugün ise Sakarya'da coşkulu bir kalabalığa hitap etti.

Meydanda 60 bin kişinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hem yerel seçimlere hem de gündemdeki diğer konulara dair önemli mesajlar verdi.

Coşkulu kalabalık Cumhurbaşkanı ile buluştu

Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar, miting saati gelince tezahüratlar yapmaya başladı.

"Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarıyla Cumhurbaşkanını karşılayan Sakaryalı vatandaşların bazıları, hazırladıkları pankartları açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları ise şu şekilde;

"Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır"

Şu anda meydana bakıyorum. Resmi rakamı istedim. Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir. Bu muhabbeti dizelere dökecek olursak heralde şu şekilde akıp gelirdi; Hep haktan yanasın yiğitsin, mertsin, kimseye eğilmez başın Sakarya. Yeryüzüne indirilmiş cennetsin, ünyada bulunmaz eşin Sakarya.



Gönül ikliminin rüzgarı sende, bahtımın bitmeyen baharı sende, tarihimin şanı, zaferi sende, sırtımı dayadığım dağsın sen Sakarya. Gönül coğrafyamızın her rengini her güzelliğini bağrında yaşatan Kafkasların, Balkanlar'ın, Anadolu'muzun her köşesinin kokusunu taşıyan Sakarya'ya hasret gidermeye geldik. Bu coğrafyanın vatan olmasında kanıyla, canıyla, teriyle bedel ödeyen şehitler veren Sakarya geleceğimize güvenle bakmamızın da teminatıdır.