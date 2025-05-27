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Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Burada açıklamasında kamu malının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İster atanmış ister seçilmiş olsun kamu görevindeki herkes milletin malına sahip çıkmakla mükelleftir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bir hukuk devletidir." diyen Erdoğan, "Usulsüzlük yolsuzluk varsa önce yargıya sonra millete hesabının verilmesi gerek." diye konuştu.

"DEVLETİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ VATANDAŞINA HİZMETTİR"

Erdoğan'ın konuşmasında önemli satır başları şunlar:

Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Bunun şartları adalet, emniyet, güvenliğin tüm ülkede sağlanmasıdır. Bu hizmetlerin sunulması kadar kaynakların etkin ve verimli kullanılması da önemlidir. Mali denetim kamuda hayati rol oynamaktadır.



Sayıştay, devletin gelir gider ve mallarını denetlemekte, güven duyulan kamuya önemli katkılar sunulmaktadır. Devlet hazinesinin korunması Sayıştay uhdesindedir. Beytülmalde tüm vatandaşımızın hakkı ve payı var. Kamu malının denetimi hassas ve ince bir meseledir. Ecdadımız da bu konuda titiz olmuştur.

"KAMU MALININ USULSÜZ KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Amir ya da memur fark etmeksizin harcama yetkisine sahip her kamu çalışanı titizlikle hareket etmeli. Görevi, ünvanı ne olursa olsun kamu malının usulsüz, savurgan kullanılması bizim için asla kabul edilemez.



Gerek merkezi gerek yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun etkin kullanılması, azami faydanın üretilmesi temel önceliğimiz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı vurguluyoruz. Sayıştay'dan da yetkileri dahilince bu vazifeyi yerine getirmelerini bekliyoruz.

"ÇİĞ SÜT EMMEYENİN BAŞI DA KARNI DA AĞRIMAZ"

Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de kimse hukuk üstünde ya da kapsama alanı dışında değildir. İster atanmış ister seçilmiş olsun kamu görevindeki herkes milletin malına sahip çıkmakla mükelleftir. Usulsüzlük yolsuzluk varsa önce yargıya sonra millete hesabının verilmesi gerek. Çiğ süt içmeyenin başı da karnı da ağrımaz.

"SAYIŞTAY'IMIZIN 163. YAŞI MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Sayıştay'ımızın değerli başkan ve mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayıştay'ımızın 163.yaşının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştay, 163 yıldır ülkemizin kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor.

"KAMU KAYNAĞI KULLANAN TÜM KURUMLARI SAYIŞTAY DENETİMİNE ALDIK"