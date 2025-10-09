Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit astsubay üstçavuş Ahmet Ünver’in ailesini kabul etti

Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen ve kendisini görme isteğini dile getiren şehidin annesi Meryem Ünver ile babası Durmuş Ünver, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle yakından ilgilenerek içten bir sohbet gerçekleştirdi.

AK PARTİ MERSİN İL BAŞKANI DA HAZIR BULUNDU

Görüşmede; AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Fatma Yurduseven, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mersin’de tamamlanan yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan yeni hizmetler hakkında bilgi sundu.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ" VURGUSU

Aldemir, kabullerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, Mersin’e gösterdiği özel ilgi ve destekten ötürü şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine sabır ve metanet dileklerini iletirken, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını vurguladı.

DİYARBAKIR'DA ŞEHİT OLDU

Astsubay üstçavuş Ahmet Ünver, 2012 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehidin naaşı Mersin'in Silifke ilçesinde metfun bulunuyor.