Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Astsubay Gedik ve Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya paylaşımında, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, vefatlarının sekizinci yılında andı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.08.2025 13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Astsubay Gedik ve Eren Bülbül'ü andı

Eren Bülbül ve  Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik...

Bu iki isim her zaman kalplerde yaşayacak ve unutulmayacak. 

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin sekizinci yılında anılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin sekizinci yılında anılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum.

Rabbim ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

Gündem Haberleri