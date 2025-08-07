Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de insanları açlığa sevk edenler hesap verecek

Yoğun diplomatik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sonko ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile görüşmesinin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamalarında Gazze'de süren sıkı ablukaya ve buna bağlı olarak yaşanan gıda krizine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"GAZZE'DE YAŞANAN KATLİAMI DA ELE ALDIK"

Bugün görüşmemizde Gazze'de yaşanan katliamı da ele aldık. Senegal'in Filistin halkıyla gerçekleştirdiği dayanışma birçok ülke tarafından takdirle karşılanıyor. BM'de başlattığımız projelere her zaman destek oldular. Bugün benzer düşüncelere sahip iki Müslüman ülke olarak uluslararası platformlarda sesimiz daha çok çıkıyor. Gazze'de insanları açlığa sevk edenler elbet hesap verecekler.

"AÇLIKTAN BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ MASUM YAVRULARIN HESABI SORULACAKTIR"

Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır. Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir.

"İMZALANAN BELGELERLE İŞ BİRLİĞİMİZİN AHDİ ZEMİNİNİ SAĞLAMLAŞTIRDIK"

Bugünkü istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın başbakanla ele aldık. İmzalanan belgelerle iş birliğimizin ahdi zeminini sağlamlaştırdık. Senegal ile ticaret ve yatırımlarda önemli başarılar elde ettik. Ticari ilişkileri 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Şirketlerimizin Senegal'deki ticaretindeki değeri 3 milyar dolara yaklaştı. Şirketlerimizin tecrübelerini Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız.

"SENEGAL'İN FETÖ'YLE MÜCADELEMİZDE VERDİĞİ DESTEK İÇİN DE TEŞEKKÜR EDİYORUM"