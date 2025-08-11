Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile görüştü

Türkiye, Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu kapsamda diplomatik temasları sürüyor.
SENEGAL BAŞBAKANI'NI AĞIRLADI
Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabul etti.
İkilinin görüşmesinde, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI
Geçtiğimiz perşembe Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu Beştepe'de resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sonko ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalanmıştı.