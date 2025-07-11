Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa soykırımından ders çıkarılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Srebrenitsa Soykırımının 30'uncu Anma Töreni' programına bir video mesaj gönderdi.

Mesajında Srebrenitsa Soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını ancak burada yaşananlara rağmen uluslararası toplumun ders almadığını söyledi.

"İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ ZİHNİYETLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan soykırıma da sessiz kaldığını belirten Erdoğan, İsrail'in, Filistin'e yönelik soykırımın hesabını er ya da geç hukuk ve tarih önünde vereceğini belirtti.

Yaşanan soykırımın ardından 30 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

Sevgili Bosna Hersekliler, kıymetli şehit aileleri, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu matem günümüzde Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin taziyelerini iletiyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Soykırımının üzerinden geçen 30 yıla rağmen vahşice öldürülen bütün Boşnak kardeşlerimizin acıları yüreğimize daha dün düşmüş gibi tazedir.



Uluslararası toplumun soykırımı durdurmak için gerekli sorumluluğu üstlenmemesi telafisi mümkün olmayan utançla anılacak bir zafiyettir. Bu vahşeti görmezden gelen insanlıktan nasibini almamış zihniyetle mücadelemizi bugün de kararlılıkla sürdürüyoruz.

'BANA DOKUNMAYAN YILAN BİN YAŞASIN ZİHNİYETİYLE MÜCADELE'

BM Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u 1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü ilan etmesinin öneminden bahseden Erdoğan, şunları söyledi:

Her daim gündemde tuttuğumuz Birleşmiş Milletler Reformu çağrımızın esasını işte bu bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyetiyle mücadele oluşturuyor. Bu mücadelede büyük fikir ve devlet adamı merhum Aliya İzzet Begoviç'in 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.



Ülkemizin eş sunuculuğunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u 1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü olarak ilan etmesi soykırıma karşı güçlü iradenin tezahürü olmuştur. Soykırımın işlendiği başlıca mahal olan Srebrenitsa Akü Fabrikası'nda ülkemizin desteğiyle kurulan Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Anma Müzesinin bu bakımdan önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyorum.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR, GEREKLİ DERSLERİN ÇIKARILMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Yaşanan soykırıma rağmen uluslararası toplumun bu tür olaylara olan bakış açısının değişmediğine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

Ne acıdır ki bugün Gazze'de yaşananlar uluslararası toplumun Srebrenitsa'dan gerekli dersleri çıkarmadığını gösteriyor. Srebrenitsa'da sessiz kalan uluslararası toplum Filistin'de son yıllarda yaşanan zulümleri de sadece seyrediyor. İsrail yönetimi 57 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı ve genç Filistinliye yönelik soykırımının hesabını er ya da geç hukuk ve tarih önünde verecektir.



Kıymetli kardeşlerim uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Srebrenitsa Soykırımını inkar eden ve savaş suçlularını yücelten her türlü ifade ve beyanı reddediyoruz. Savaş sonrası evlerine dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri lanetliyoruz. Balkanlar ve Avrupa'nın istikrarı bakımından Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının tesis edilmesi samimi temennimizdir.

"HUZURUN KORUNMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"