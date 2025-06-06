Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram diplomasisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı kapsamında bu kez Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Görüşmenin detayları, İletişim Başkanlığı'ndan paylaşıldı.

Yapılan açıklamada; ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi;

"İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

SURİYE'YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filistin’e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

HAC ORGANİZASYONU NEDENİYLE TEBRİK