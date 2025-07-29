Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e Devlet Nişanı tevcih edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in onuruna yemek verdi.

Yemek öncesi "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

"ÖNEMLİ ANLAŞMALARI AKDETTİK"

Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın, Tokayev'in dirayetli liderliğinde bölgesinde barış ve istikrar kaynağı haline geldiğini söyledi.

Kazakistan'ın başarılarından, Türkiye ve Türk kardeşleri olarak gurur duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanı kendi ülkesinde büyük bir dönüşüme imza atarken Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlenmesine de emek verdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 5'inci Toplantısı'nı başarılı şekilde icra ettik, önemli anlaşmaları akdettik. Kazakistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatımızın kurumsallaşmasına yönelik katkılarını da takdirle karşılıyorum. Aziz kardeşim, aramızdaki tarih ve kader birliği öyle sağlamdır ki Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN YÜKSEK NİŞANI OLAN DEVLET NİŞANIMIZI SİZE TEVCİH ETMEKTEN BÜYÜK BİR BAHTİYARLIK DUYUYORUM"

Bu sene, Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 33'üncü yılını idrak ediyoruz. İlişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere son yıllarda defalarca gösterdiniz.



İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Devlet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum. Rabb'im kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin.