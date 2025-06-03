Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

AA & Ensonhaber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
KURTULMUŞ'U KUTLADI
Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşirken, Erdoğan’ın, Kurtulmuş’a yeni dönemdeki görevinde başarı dileklerini ilettiği öğrenildi. Meclis Başkanlığına ikinci kez seçilerek yasama organının başında görevini sürdürmeye hak kazanan Kurtulmuş’un, görüşmede yürütme ve yasama arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdiği kaydedildi.
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