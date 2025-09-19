Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'ten çakıl taşı bile vermeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, kapılarını açtı.

3 gündür vatandaşlara teknoloji festivali yaşatan TEKNOFEST, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor.

TEKNOFEST'E KATILDI

TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlere seslendiği kısa bir konuşmada yaptı.

Birçok alanda müjdelerin gelmeye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında ise Gazze'den ve soykırıma imza atan Netanyahu'dan da bahsetti.

"KUDÜS'TEN BİR ÇAKIL TAŞI BİLE VERMEYİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mesut Yılmaz'dan istediği fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü duruşu sayesinde Yılmaz'ın onay veremediği Siloam Yazıtı'na konuyu getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ten bir çakıl taşı bile vermeyiz" dedi.

"KUDÜS, TÜM İNSANLIĞIN ŞEREFİDİR"

"Kudüs tüm insanlığın onurudur. Bu can bu bedende olduğu sürece mücadelemiz sürecek." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son günlerde kan tüccarlarının şahsımız ve Kudüs’le ilgili hezeyanlarının arka planında bu hakikatin onlar tarafından da bilinmesi vardır.

Türkiye artık bu artan gücüyle mazlumlara umut, zalimlere korku veriyor. İşte siz de gördünüz. Geçen gün bir tanesi çıkmış, ecdadın emaneti olan Silvan Kitabesini vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Kim olduğunu anladınız değil mi? Anladınız mı?

Siz anladıysanız mesele kalmadı. İlk kıblemiz Kudüs-ü Şerif’le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Biz elbette onların ne yapmaya çalıştığının bilincindeyiz.

Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum: Kudüs, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir.

"BİZ ABDÜLHAMİD'LERİN TORUNUYUZ, AYNI YOLDAYIZ"

Kudüs'ü savunmak, barışı ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır. Kudüs'e yönelik her saldırı, karşısında bu mübarek beldeye, bu övülmüş şehre karasevdalı serdengeçtileri bulacaktır. Çıkmış bir de utanmadan halen kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi, Kudüs-ü Şerif’e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz.

Sultan Abdülhamid verdi mi? Alabildiniz mi? Biz Sultan Abdülhamid'lerin torunlarıyız. Aynı yolda gidiyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle, ecdadın emanetlerine sahip çıkacak, Kudüs’ten elimizi hiç çekmeyeceğiz. İşgalciler istemese dahi biz, Müslümanlarla birlikte tüm inançların hakkını savunmaya devam edeceğiz.

Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemiz sürecek. Sokaklarından süt ve bal akan kutsal şehre, tarihte olduğu gibi, kalıcı huzur yarın gelecek. Rabbim, inanıyorum ki bize bunun gerçekleştiğini görmeyi nasip edecek.

Buradan, 23 aydır maruz kaldıkları onca barbarlığa rağmen topraklarını terk etmeyen Gazzeli kardeşlerimizi bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

"HER BİR GENÇ ARKADAŞIMA SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM"

Sevgili İstanbullular, TEKNOFEST kuşağının öncü neferleri, geleceğimizin mimarları, sevgili gençler, kıymetli misafirler. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.



Böylesine muazzam bir atmosferde, bu gurur ve coşku ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin vasıtasıyla, maziden atiye giden istikbal yürüyüşümüze ortak olan her bir genç arkadaşıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.



Dünyanın dört bir yanından gelerek ürün ve eserleriyle Teknofest’te yarışacak genç kardeşlerime de ayrıca başarılar diliyorum.

"GENÇLERİN HEYECANI BENİ FARKLI BİR RUH İKLİMİNE GÖTÜRÜYOR"

Hayallerin fikirlere, fikirlerin projelere, projelerin de teknoloji ürünlerine dönüştüğü özel ve güzel bir etkinlikte İstanbul'umuzda sizlerle bir aradayız. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji şöleni TEKNOFEST'in 13'üncüsünü gerçekleştirmenin haklı kıvancı içindeyiz.



Şunu bir defa öncelikle söylemek isterim. Buradaki atmosfer, siz gençlerimizin heyecanı, beni farklı bir ruh iklimine götürüyor. Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor.

"GENÇLERİMİZ CESARETİYLE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN TAŞLARINI DÖŞÜYOR"

Dünyaya mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nın en kilit aktörü olarak gördüğümüz TEKNOFEST kuşağı, maşallah, yine göz dolduruyor.



Gençlerimiz duruşlarıyla, cesaretleriyle, özgüvenleriyle, işte bugün olduğu gibi ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor.



Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Rabbime sonsuz hamd-ü senalar olsun. Cenab-ı Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.

"GÖZLERİNİZDEKİ IŞIK HİÇ SÖNMESİN"

Bakın tüm samimiyetimle, bütün kalbimle inanarak söylüyorum: Sizin gibi zihni ve ufku açık, merak ve iştiyakı diri, hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe, inanın, istikbale daha bir güvenle bakıyoruz.



Alanlara, meydanlara, şehirlere ve ülkelere sığmayan coşkunuz için, teknolojiye olan tutkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.



Hayallerinizin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevla sizlerden razı olsun. Bahtınızı daima açık etsin. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin.

TEKNOFEST'E KATILIM SAYISI

TEKNOFEST 2025 İstanbul'u başarıyla tertip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfımıza, festivale katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.



Şunu da öğrenmekten büyük memnuniyet duydum: Bu yıl TEKNOFEST İstanbul'daki 64 farklı yarışmaya 81 ilimizin yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı.



Bitmedi. Şimdi, finale kalan 13 bin yarışmacıyla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı da şimdiden kutluyor, başarıları inşallah daim olsun diyorum.



Tüm yarışma süreçlerini son derece titiz bir şekilde değerlendiren jüri üyelerimize de emek ve gayretleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

TEKNOFEST'E DAVET

Küresel bir markaya dönüşen TEKNOFEST bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi hamdolsun ağırladı. Bu ziyaretçilerin önemli bir kısmı hamdolsun gençlerimizdi. TEKNOFEST yine rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum.



Vakti ve imkanı olan tüm vatandaşlarımızı, bilhassa da gençlerimizi, TEKNOFEST 2025'in havasını solumaya, bu güzellikleri yerinde görmeye davet ediyorum. Buyurun, TEKNOFEST 2025'e.

"HER AŞAMADA ADETA CANIMIZI ORTAYA KOYARAK GELDİK"

Artık tüm dünyanın ikrar ettiği bir hakikati burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak teknolojide ve özellikle savunma sanayiinde çok farklı bir ivme yakalamış durumdayız.



Bölgemizden başlayarak tüm dünyada artık Türk savunma sanayinin hamleleri konuşuluyor. Tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojide eriştiği bu nokta, birileri tarafından bize, gençler, altın tepsi de sunulmadı. Biz buralara dişimizle tırnağımızla geldik.



Alın teri, yürek teri dökerek geldik. Gecemizi gündüzümüze katarak geldik. Sabırla ve samimiyetle çalışarak geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik. Her aşamasında adeta canımızı ortaya koyarak geldik. Şüphesiz çok uğraştık, çok zorluk çektik, çok bedel ödedik. Ama hedeflerimizle aramıza hiçbir engelin girmesine izin vermedik.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISININ GERİSİNDE YILMADAN MÜCADELE EDEN VATAN EVLATLARI VAR"

Şimdi bakınız sevgili gençler. Türkiye'nin başarılarının gerisinde zorluklar, baskılar, tehditler karşısında yılmadan mücadele eden vatan evlatlarının tertemiz emekleri vardır.



Ürettiğimiz her üründe, geliştirdiğimiz her teknolojide ülkesi için tüm varlığını ortaya koyan fedakar insanların gayretleri vardır. 'İsterim ki bizlerin gayreti, bizden sonrakiler için örnek olsun' diyen Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Killigil Paşa'nın vizyonu vardır. 'Göklerine hakim olamayan milletler, yerin dibinde çürür' diyerek ilk uçak fabrikamızı kuran Nuri Demirağ'ın ufku vardır.



'Milli bağımsızlığa giden tek yol milli üretimden geçer' sözünün sahibi, Türk havacılığına ömrünü adayan Vecihi Hürkuş'un fedakarlığı vardır. Hayatını savunma sanayimize vakfeden merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimizin ve daha nice ismin inancı, imanı, azmi, mücadelesi vardır.



Bütün bunlarla birlikte vatanımız için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlığı vardır. Bugün burada sizlerin gönlümü ısıtan bakışları altında tarihimize adını şanla, şerefle yazdıran tüm kahramanlarımızı, savunma sanayimizin öncü şahsiyetlerini bir kez daha rahmetle anıyorum. Hepsinin ruhları şad, mekanları inşallah cennet olsun.

"DAHA GURUR VERİCİ MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Sevgili gençler, şunu da özellikle belirtmek isterim. Bugün karada, havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi konumundayız. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Tasarımda, seri üretimi, kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz.



İHA ve SİHA'larımızla, tamamı yerli üretim uçak ve helikopterlerimizle Gök Vatan’da, çıkarma gemilerimiz, insansız deniz araçlarımız, fırkateynlerimiz, korvetlerimiz, karakol ve mayın gemilerimizle Mavi Vatan’da, yeni nesil insansız araçlarımızla, tanklarımız ve otonom zırhlı muharebe araçlarımızla kontrol, radar ve elektronik harp sistemlerimizle karada gücümüze güç katıyoruz.



Son olarak 27 Ağustos’ta toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envanterimize katarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktık. Bütün bunlar sadece birer başlangıç. Savunma sanayi destanımızı yazmaya henüz yeni başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha gurur verici müjdelerimiz olacak.

"EMİN ADIMLARLA HEDEFE YÜRÜYORUZ"