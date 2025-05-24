Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Burada katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında önemli mesajlar verdi.

"Gençliğimizin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz" diyen Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÇOK SAĞLAM BİR TEMEL ÜZERİNDE YÜKSELTECEĞİZ"

Erdoğan, "Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye'yi, inşallah yakın zamanda, çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz." dedi.

"MİLLİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKAN BİR GENÇLİK VAR"

Gençlere de seslenen Erdoğan, "Türk milletini kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün diline, dinine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik var." diye konuştu.

"EN DERİN SAYGILARIMI SUNUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Konuşmamın hemen başında tüm ilçeleriyle tüm semtleriyle gözbebeğimiz İstanbul'u selamlıyorum. Hemşerilerim her birine en derin saygılarımı sunuyorum. İstanbul'un bu müstesna kubbesinin altında ülkemizin ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizle kalbi bizimle atan gönüldaşlarımızın her birine selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

NECİP FAZIL'I ANDI

Kültür Bakanlığımıza, sayın Bakan ve ekibine sergide emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. Bu önemli etekliğin düzenlenmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üstadın dava şuurunu da tüm ihtişamıyla bugünlere taşıyan vakfımızın her bir mensubunu tebrik ediyorum. Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle fikirleriyle mücadelesiyle bugün bile kitlelere yön gösteren üstat Necip Fazıl'ı yad ediyorum.

"BÖYLE KADİM BİR ŞEHRİN HİZMETKARI OLMAKTAN ŞEREF DUYUYORUZ"

İstanbul gibi tarihiyle kültürüyle göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul'u anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz. Yapay zeka ve ses klonlama gibi pek çok dijital yeniliğin kullandığı sergiyle tarihi İstanbul manzaraları seyredilirken bir yandan da maziye yakinen şahitlik edilecek. Bu güzel ve anlamlı etkinliğin hepimiz için hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum.

"ASALET YALNIZCA MİLLETLERE HAS VASIF DEĞİLDİR"

Şu gerçeği evvela sizleri paylaşmak arzusundayım; milletlerin kıymeti, zenginliği, derinliği, tarih ve medeniyete yaptığı katkılar kadar sinesinden çıkardığı yazar, şair, ilim ve tefekkür insanlarıyla mizana vurulur. Bu eserler aynı zamanda necip olma hasletini; yani asaleti de bünyelerinde taşır. Asalet yalnızca milletlere has vasıf değildir, fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardır. Necip ismiyle müsemma olan üstat bu asilliğin, bu yüksek fikri mertebenin en mümtaz amillerinden biridir. Merhum Necip Fazıl, şiir, nesir, tekmil eserleriyle daima ötelerin, ferdaların bir anlamda sıdretil müntehanın peşinde olmuştur. Üstadın sezişi, duyuşu, hissiyatı ve meselelere hakimiyeti onu muasır ve muarızlarından hep farklı kılmıştır. Zekasının keskinliğini, sözünün sarahatini, kalemi, kelamı, dava ve iddiasıyla ortaya koydu. Şiirlerinde zaman ve mekânı eşya ve insanla terkip etti. Mistik bir ürpertiyle birleştirdi.

"GEÇMİŞİ OMUZLAYIP GELECEĞE SESLENDİ"