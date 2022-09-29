Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK'in 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 12'ye kadar düşen faizi daha da indireceklerini söyledi.

Dünya piyasaları faizle boğuşurken, Türkiye kademeli olarak düşürüyor.

Son olarak yüzde 12'ye düşen faiz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemine geldi.

"En büyük düşmanım faiz"

Cumhurbaşkanı burada çok net mesajlar verdi, "En büyük düşmanım faiz" dedi.

Erdoğan, "Faizi 12'ye kadar düşürdük. Yetmez, daha da düşüreceğiz. Aramızda yüksek faizi savunanlar da var. Cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor.

"Enflasyon da düşük faizle inecek"

Enflasyonun yılbaşından sonra düşük faizle ineceğine inanıyorum. Türkiye artık mandacı iktisatçıların eski modellerine itibar etmiyor." dedi.

"Birileri ATM'lere akın ederken..."

Erdoğan'ın konuşmalarından diğer satır başları şöyle:

“Türkiye esnaf ve sanatkarlarıyla birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Esnaf ahidir, kardeştir, mertliğin, yiğitliğin sembolüdür. Hanesine helal rızık götüren gönül insanıdır. Her sabah besmele ile dükkanını açıp elhamdülillah diyerek kapatan kanaat erleridir. Millet varlığımızın teminatı oldular.

FETÖ'cü alçakların şehit ettiği insanlarımız arasında daha 15 yaşındaki körpe delikanlıların, kadınlarımızın, askerlerimizin yanı sıra pek çok esnaf ve sanatkarımız da bulunuyordu.

Birileri ATM'lere akın ederken, birileriyle darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarken benim su tesisatçısı, kunduracı, mobilyacı kardeşim gece boyunca tanklara, uçaklara meydan okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim en büyük düşmanım faiz ViDEO







"'Nerede bu devlet?' dedirtmedik"



Ülkemizin ekonomik ve sosyal krizleri dünyadaki diğer devletlere göre en az zararla savuşturmasında ahilik kültürünün büyük katkısı vardır. Özellikle pandemi döneminde esnaflarımızın büyük fedakarlıklar yaptıklarını gördük. Esnaf ve sanatkarlarımız tam bir seferberlik ruhuyla hareket etti.

Devletimiz de esnafının hep yanında oldu. Muhalefetin akla mantığa sığmayacak çağrılarına rağmen milletimize bedel ödetecek kararlar almadık. "Nerede bu devlet?" dedirtecek hiçbir yola tevessül etmedik.

Gelir kaybı ve kira desteğinin yanı sıra 3 ve 5 bin TL hibe desteklerimiz nakit akışının korunmasında pay sahibi oldu. Piyasaya bu süreçte 4.6 milyar TL aktardık.

"Finansmanın önündeki engelleri biz kaldırdık"

Sizin meselelerinizi kendi meselemiz, başarılarınızı da kendi başarımız olarak gördük. Geçtiğimiz 20 yılda esnaflarımız lehine yaptığımız düzenlemeler saymakla bitmeyecek kadar çoktur.

Sizler zaten bunları yaşadınız. Faydalarını bizzat görüyorsunuz. Finansmana erişim sıkıntısı, sermaye yetersizliği ve teminat eksikliği nedeniyle kredi imkanlarından yararlanamıyordu. Finansmanın önündeki engelleri biz kaldırdık. Kamu bankalarına talimatımdır. Yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız."