Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin izleri silinmeye devam ediliyor.

Devlet, vatandaşlarını yalnız bırakmadı ve hızla güvenli konutlar inşa etmeye başladı.

Bu inşa edilen konutlardan bazıları da bugün hak sahiblerine teslim edilecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle katılacağı Azerbaycan Mahallesi'nde, 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni yapılacak.

"KONUT SAYISINI YÜKSELTİYORUZ"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

DEPREMZEDELERE 250 BİN YENİ YUVA

İletişim Başkanı Altun'dan da 250 bininci deprem konut teslim törenine ilişkin açıklama geldi. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından milletin yaralarını hızla saran büyük afet konut seferberliğinde, 250 bininci konutun anahtarlarının bugün Kahramanmaraş'ta hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini hatırlattı.

Deprem sonrası inşa edilen 206 bin 97 konut, 4 bin 838 iş yeri, 39 bin 701 köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636 yeni yuva ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edileceğini bildiren Altun, "Asrın felaketi sonrasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet ve millet el ele, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa ediyor, aziz milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz." ifadelerini paylaştı.