Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump 'Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir' dedi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde yapıldı.

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarının ardından yurda döndü.

Her yurt dışı ziyareti sonrasında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için yaptığı ABD gezisi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Ziyaretimiz, Türkiye-ABD dostluğunu daha da güçlendirdi" ifadelerini kullanan Erdoğan, iki ülke arasındaki tartışmalı konuların çözüme kavuştuğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Halk Bankası konusundaki olumlu ifadeler kullandığını söyledi.

"TRUMP, 'HALK BANKASI PROBLEMİ BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR' DEDİ"

"Türkiye ile Amerika arasında her alanda olduğu gibi savunma sanayii alanında da bir iş birliği mevcut. Bu ilişkileri geliştirmek amacıyla her iki konuyu da Amerika ile müzakere ediyor ve olumlu sonuçlar bekliyoruz. Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede bu yönde müspet mesajlar aldık.

Ziyaretimiz, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmış, aramızdaki diyalog ve dostluğu daha da güçlendirmiştir.

Sayın Trump, gerek Amerika'daki temaslarımızda gerek son telefon görüşmemizde 'Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir' dedi. Tabii bu önemli bir siyasi irade beyanıdır, bizim için de kıymetlidir. Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir."