Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile teferruatlı bir görüşmemiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temasları devam ediyor.

İkili görüşmelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde de katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, zirvenin ardından Türkevi'ne geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TRUMP İLE TEFERRUATLI BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK"

New York temaslarında sona geldiği hatırlatılarak görüşmelerinin nasıl geçtiği sorulan Erdoğan, "Güzel oldu, güzel geçti. Vietnam lideri ile yapacağım görüşmeden sonra Washington'a geçeceğiz. Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump ile inşallah teferruatlı bir görüşmemiz olacak" dedi.

Bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz" yanıtını verdi.