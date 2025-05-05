Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Oldukça önemli olan bu görüşmede, bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan detaylarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'nın paylaşımında şöyle denildi:

"TÜRKİYE İLE ABD İKİLİ İLİŞKİLERİ ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRUMP'IN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI BİTİRMEYE YÖNELİK GAYRETLERİNİ TAKDİRLE KARŞILADIĞINI İFADE ETTİ

Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump’ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

GAZZE VE SURİYE'DE GÖRÜŞMEDE ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi.

TRUMP'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ