Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı"nda önemli mesajlar verdi.

Program kapsamında göç politikalarına dair yeni adımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına mülteci çocukları kürsüye alarak duygusal bir giriş yaptı.

"KILIÇDAROĞLU SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ DEMİŞTİ"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimindeki "Suriyelileri göndereceğiz" vaadini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Size konuşmama başlarken bir sürpriz yapalım istedim. Muhammed ve sınıf arkadaşlarını sahneye alalım. İçişleri Bakanlığımızın kıymetli mensupları, sevgili öğrenciler sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Niye böyle başladım hatırlayın, Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde Suriyeli muhacirleri Suriye’ye göndereceğini söylemişti. Ben aksini söylemiştim.

"ENSAR OLMAK NE GÜZEL ŞEY"

Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Şimdi burada küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız. Öğretmenlerimiz de onları yetiştirdiler işte güzellik burada. Ensar olmak ne kadar güzel."