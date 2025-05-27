Haber Merkezi

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

Açıklamasında temmuz ayında duyurulan yüzer platformda yeni bir aşamaya gelindiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformun 3 futbol sahası uzunluğunda olduğunu belirtti.

Konuşmasında, "3 futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik." ifadelerine yer veren Erdoğan, platformun günlük 9,5 milyon metreküplük üretimi iki katına çıkaracağını kaydetti.

Erdoğan konuşmasında şu sözleri kullandı:

"PLATFORMUN ADINI OSMANGAZİ OLARAK BELİRLEDİK"

Bugün onlara bir haberim daha var. Temmuz'da duyurduğumuz yüzer platformda yeni aşamaya geldik. 3 futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız platformumuzu.



20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi 2 katına çıkaracak. Filomuza yeni katılan Osman Gazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah'ın izni ile en büyük müjdeyi Terörsüz Türkiye hedefini hayata geçirince vereceğiz.

"BİZİM YAPTIKLARIMIZA ONLARIN HAYALLERİ DAHİ YETİŞEMEZ"