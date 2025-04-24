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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Dün İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya dönmedi.

Geceyi İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda ise Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışına katıldı.

Buradaki konuşmasına, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsilciliğin Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, dün İstanbul'da meydana gelen depremde siyasi polemik peşinde koşanlara seslenerek devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şöyle dedi:

"GÜNCEL BİLGİLERİ ALDIK, TALİMATLARI VERDİK"

Sözlerimi tamamlamadan önce dün meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün bakanlarımızın ve bürokratlarımızın katılımıyla AFAD'da yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik.



Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek, akabinde gerekli açıklamaları kamuoyumuza yapacağız.

"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJLERİNİ HAYATA GEÇİRMEYE ODAKLANMALIYIZ"

Bugün sadece şunu önemle vurgulamak isterim: Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz, böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz.



Dahası, bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz. Hep söylediğim gibi, bugünler siyaset yapma değil; bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur.



Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak, mazeret üretmek yerine daha fazla iş ve icraat üretmeli, tüm enerjimizi yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan, kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız.

"ARAMIZA NİFAK SOKULMASINA MÜSAADE ETMEYELİM"

El ele verip birlikte çalıştığımızda, kısa sürede çok büyük mesafe almamız pekala mümkündür. Çünkü biz, bunu yapacak kudrete, kapasiteye, imkana ve pratikliğe sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi ve kaynaklarımızı doğru kullanalım. Yeter ki aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim.



Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, depremden, kazadan, beladan muhafaza buyursun diyorum. Bu düşüncelerle UEFA İstanbul Temsilciliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başkanlarımızı ve bakanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Sevincimizi paylaşan misafirlerimize kalpten teşekkür ediyorum.

"UEFA İLE YAKIN KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ"

Farklı inançları asırlardır bağrında misafir eden İstanbul'un, bugünkü açılışla birlikte çok kültürlü kimliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirten Erdoğan, "Sayın Başkan Ceferin'in şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonumuza ve elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımıza emekleri, destekleri, gayretleri için teşekkür ediyorum.

Bizden önceki konuşmacılar birçok hususu dile getirdiler. Türkiye Futbol Federasyonumuz 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye. Tam 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ ULUSLARARASI SPOR ETKİNLİĞİNİN ALTINDAN KALKACAK KAPASİTEYE SAHİBİZ"

Türk takımlarının, UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken, oynadığı futbolla futbolseverlerin gönüllerini fethetti. 2025 yılında A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez Uluslar Ligi A Ligi'nde yer alma hakkını elde etti. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine, inşallah, ev sahipliği yapacağız.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz. Şunu bugün bir kez daha çok net söylemek isterim: Türkiye olarak, olimpiyatlar dahil, her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz." ifadelerini kullandı.

SPOR ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil, ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır. Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. İllerimizin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtık. Toplam spor tesisi sayısını bin 575'ten 4 bin 470'e yükselttik.



Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Futbol sahası sayımız 595'ten, iki kattan fazla artışla, bin 365'e çıktı. Türkiye'nin her köşesine stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor salonları, atletizm pistleri inşa ettik. Spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e ulaştırdık.

"ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ STADYUMLARI YIKIP, ULUSLARARASI STANDARTLARA SAHİP YÜKSEK KAPASİTELİ TESİSLER İNŞA ETTİK"