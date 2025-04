Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Dün İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya dönmedi.

Geceyi İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda ise Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışına katıldı.

Buradaki konuşmasına, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsilciliğin Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, dün İstanbul'da meydana gelen depremde siyasi polemik peşinde koşanlara seslenerek devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şöyle dedi:

"GÜNCEL BİLGİLERİ ALDIK, TALİMATLARI VERDİK"

Sözlerimi tamamlamadan önce dün meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün bakanlarımızın ve bürokratlarımızın katılımıyla AFAD'da yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek, akabinde gerekli açıklamaları kamuoyumuza yapacağız.

"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJLERİNİ HAYATA GEÇİRMEYE ODAKLANMALIYIZ"

Bugün sadece şunu önemle vurgulamak isterim: Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz, böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz.



Dahası, bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz. Hep söylediğim gibi, bugünler siyaset yapma değil; bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur.



Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak, mazeret üretmek yerine daha fazla iş ve icraat üretmeli, tüm enerjimizi yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan, kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız.