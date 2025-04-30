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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısının ardından Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda konuştu.

Burada İslam dünyasına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim, İslam coğrafyası son 2 asırdır pek çok saldırının böl-parçala -yönet anlayışı ile sinsi planların hedefi yapıldı." dedi.

Birlik çağrısı da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ALLAH'IN İPİNE SIMSIKI SARILMAMIZ ŞART"

"İslam coğrafyası son iki asırdır pek çok saldırının böl, parçala, yönet etrafında kullanılan anlayışı etrafında kurgulanan sinsi planların hedefi yapıldı. Kimi zaman etnik, kimi zaman da kültürel farklılıklarımız bu hain planların tam da merkezine yerleştirildi.



Tam 200 yıldır aramıza örülen duvarlar bizleri maalesef günden günde birbirimizden uzaklaştırdı. Bu duvarların harcı emperyalist bir zihniyetle karıldı. Bu duvarların tuğlaları nifakla, nefretle, husumetle yükseltildi.



(İslam coğrafyasıyla) Aramızdaki bağları güçlendirmemiz, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız, ruh ve gönül birliğimizi baştan tesis ve tahkim etmemiz şarttır.

"KUR'AN BÜLBÜLÜ KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum. Bizleri burada buluşturan Diyanet İşleri'ne teşekkür ediyorum. Kendilerine bereketli çalışmalar diliyorum. Kur'an bülbülü kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. 15 yarışmacımızın her birini canıgönülden tebrik ediyorum.



Rabbimiz, Kur'an'ı ağır ağır tane tane okuyun diye emretmiştir. Peygamber efendimiz de Kur'an-ı sesiniz ile güzelleştiriniz diye buyurmuştur. Kur'an'ın berrak ve zarif sesle okunması ondan aldığımız feyzi daha da derinleştiriyor.



Rahmet ve hidayet rehberi Kerremallahu huşu içinde okuyan siz Kur'an bülbüllerini bir kez daha tebrik ediyorum.

"İSLAM DÜNYASI OLARAK SANCILI DÖNEMLERDEN GEÇİYORUZ"