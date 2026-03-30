Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Günü için mesaj yayımladı

2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık' günü olarak kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan bu hareket kapsamında da her yıl 30 Mart'ta 'sıfır atık' farkındalığının altı bir kez daha çiziliyor.

Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede tüm dünyada ilgi gördü.

Bugün Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şöyle dedi;

"GİDEREK BÜYÜMESİNDEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim Emine Erdoğan öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi’nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

"90 MİLYON TON ATIK GERİ KAZANDIRILDI"

Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı.

EKONOMİYE 365 MİLYAR LİRA KATKI

Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık.

"GERİ KAZANIM ORANINI YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60’a, 2053 yılında ise yüzde 70’e yükseltmeyi hedefliyoruz.

İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz."