İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 58'e yükseldi

Yağışlar İstanbul'a yaradı...

İstanbul’da baraj doluluk oranları, yağışların etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 58'E YÜKSELDİ

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı, kış aylarında kritik seviyelere kadar geriledikten sonra son haftalardaki yağışlar ve dış kaynaklı su desteğiyle yeniden yükselişe geçti.

Kasım ve Aralık 2025’te yüzde 18 seviyelerine kadar düşen oran, 20 Şubat’ta yüzde 42,09’a çıktı. 29 Mart itibarıyla ise doluluk yüzde 58,03 olarak ölçüldü.

HENÜZ YETERLİ DEĞİL

Artışta etkili olan yağışların yanı sıra regülatörlerden sağlanan su da dikkat çekti.

Yılbaşından bu yana Melen’den 180 milyon metreküp, Yeşilçay’dan ise 72 milyon metreküp su sisteme verildi.

Buna karşın mevcut seviyenin geçmiş yılların altında kaldığı görülüyor.

İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı 29 Mart 2025’te yüzde 80, 2024’te ise yaklaşık yüzde 82 düzeyindeydi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

- Alibey Barajı: Yüzde 46,29

- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 39,81

- Darlık Barajı: Yüzde 70,65

- Elmalı Barajı: Yüzde 94,37

- Istrancalar Barajı: Yüzde 94,75

- Kazandere Barajı: Yüzde 59,08

- Pabuçdere Barajı: Yüzde 29,67

- Sazlıdere Barajı: Yüzde 34

- Terkos Barajı: Yüzde 40,49

- Ömerli Barajı: Yüzde 76,6