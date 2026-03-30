İran'ın misillemesi sonrası Hayfa'daki petrol rafinerisinden yeniden dumanlar yükseliyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu başlayan savaş, 31. gününde devam ediyor.

İran'ın da Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri de sürerken taraflar, hedeflerini enerji altyapılarından ya da merkezlerinden seçiyorlar.

İSRAİL'E EŞ ZAMANLI MİSİLLEME SALDIRILARI

Saldırılar devam ederken, İran Devrim Muhafızları ve Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail'e karşı eş zamanlı füze ve roket saldırıları düzenledi.

Bu saldırılar, özellikle İsrail'in kuzeyindeki kritik enerji altyapısını hedef aldı.

HAYFA'DA PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

İran ile Lübnan'daki Hizbullah'ın eş zamanlı gerçekleştirdiği misillemenin ardından İsrail'in Hayfa kentinde yer alan petrol rafinerisi yerleşkesinden dumanlar yükseliyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, İran'ın füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞIYOR

Hayfa'daki, İsrail'in en büyük rafinerilerinden biri ve ülkenin yakıt ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan tesis, İran füzelerinden kaynaklanan şarapnel veya doğrudan etkiyle hasar gördü.

Ancak İsrail Enerji Bakanlığı, 'önemli bir hasar' oluşmadığını açıkladı.

Bölgede kısa süreli elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler ise yangına müdahale ediyor.