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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile kameraların karşısına geçti.

İki liderin ortak basın toplantısında önemli başlıklar ve dikkat çeken açıklamalar öne çıktı:

ERDOĞAN: "IRAK'IN HUZUR VE İSTİKRARINI BİZDEN AYRI TUTMADIK"

Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik.

KALKINMA YOLU PROJESİ VE PETROL BORU HATTI

Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Kalkınma Yolu'na ilgi duyan ülkeleri, stratejik projenin parçası olmaya davet ediyorum. Görüşmemizde projenin hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşmemiz oldu. Pakistan'ın uluslararası görüşme teklifini değerli buluyoruz. Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyon düşürülmeli, diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz.

SUDANİ: "IRAK'TAN TÜRKİYE'YE SALDIRILARA İZİN VERMEYİZ"