Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği...

Dün Nikol Paşinyan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yine önemli bir görüşme yaptı.

İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna tarafından gelen talebin ardından gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin liderler zirvesine hazır olduğunu söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti.

"TÜRKİYE, LİDERLER DÜZEYİNDE ZİRVEYE HAZIR"