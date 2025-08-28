Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü

Siyaset arenasında önemli gelişme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEMDE 'BARIŞ' VAR

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Alaska ve Vaşington’daki temasları yakından takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın tesisiyle birlikte Türkiye’nin, Ukrayna’nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR"

Cumhurbaşkanı, ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan görüşmede, Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

İki ülke arasındaki barış sürecinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede Alaska zirvesinin sonuçları, ticaret başlığı başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alınmıştı.