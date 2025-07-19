Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın KKTC'ye gidiyor

Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51'inci yıl dönümü yarın.

Bu kapsamda anma etkinliklerinin yapılması bekleniyor.

ERDOĞAN DA KUZEY KIBRIS'TA OLACAK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vesileyle yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğini belirtti

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 20 Temmuz 2025 tarihinde ziyaret edeceklerdir.



Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’la bir araya gelecek olup, ülkemizin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceklerdir.