Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki temaslarını tamamlayarak gece saatlerinde yurda döndü.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 08:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
  • Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin karşıladı.
  • Erdoğan'ın ziyareti kapsamında beraberindeki heyet de Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün günübirlik ziyaret kapsamında  Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti.

Burada bir dizi temasta bulunan Cumhurbaşkanı, akşam saatlerinde ziyaretini tamamladı. 

YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, saat 01.39'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

CEVDET YILMAZ KARŞILADI

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Ankara'ya geldi.

