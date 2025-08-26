Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekai Aksakallı ve Murat Yalçıntaş'ı kabul etti

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Zaferler Haftası kutlamaları kapsamında Muş'ta Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılmıştı.

Geçtiğimiz dakikalarda yaşanan gelişmede ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE BİR ARAYA GELDİLER

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

"FEDAKARLIKTAN ÇEKİNMEYEN MİLLETİMİZ" VURGUSU

Muş'ta Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla da bir mesaj yayımlamıştı.

Türk milletinin özgürlük uğruna gösterdiği fedakarlığa dikkat çeken Erdoğan, şu ifadelere yer vermişti: