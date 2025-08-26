Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı

Milli Zaferler Haftası kutlamaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümünü kutlanıyor.

Muş'ta Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla da bir mesaj yayımladı.

"FEDAKARLIKTAN ÇEKİNMEYEN MİLLETİMİZ"

Türk milletinin özgürlük uğruna gösterdiği fedakarlığa dikkat çeken Erdoğan, "İstiklal uğruna hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan eden Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.