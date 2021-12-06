Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12'nci Boğaziçi Zirvesi'ne mesaj

Zirveye mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz yerine yatırım temelli yeni ekonomi modeliyle sürdürülebilir büyümeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İş Birliği Platformu tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi'ne mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak "Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak" temasıyla düzenlenen zirveye fikirleriyle katkı sunacak katılımcılara şükranlarını sundu.

Erdoğan mesajında, Türkiye olarak gerek Rusya Federasyonu'yla gerekse İslam ülkeleriyle ekonomik, ticari, savunma, turizm ve yatırım iş birliğinin Kazan temelinde gelişmesine büyük önem verdiğini vurguladı.

"YENİ BİR EKONOMİK MODELİYLE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Faize dayalı anlayış yerine yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelli yeni bir ekonomi modeliyle kalkınmayı, refahı, gelir adaletini ve sürdürülebilir büyümeyi daha iyi hayata geçireceğimize inanıyoruz.

"TİCARET VE YATIRIM İMKANLARININ ARTIRILMASINA GAYRET GÖSTERİYORUZ"

"Bu anlayışla bir taraftan yakın coğrafyamızdan başlayarak komşularımızla ilişkilerimizi ilerletirken, diğer taraftan da İslam ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım imkanlarının artırılması için gayret gösteriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi bünyesinde attığımız adımların yanı sıra helal gıda standardı ve belgelendirilmesine yönelik faaliyetlerimize de son dönemde hız verdik."

EKONOMİK TAHRİBATLAR EN AZA İNDİRİLECEK

Erdoğan, özellikle içe kapanmanın ve korumacılığın arttığı koronavirüs salgını döneminde ticareti teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemlerin devreye alınmasını sağlayarak kısıtlamaların ekonomileri üzerinde yol açtığı tahribatı en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

"2020 YILI 1,8'LİK BÜYÜME ORANIYLA KAPANMIŞTIR"

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Nitekim salgın dönemine ait ekonomik veriler Türkiye'nin bu kritik süreçte oynadığı rolü açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Olumsuz ekonomik iklime, tedarik ve lojistik zincirlerindeki akamete rağmen Türkiye, 2020 yılını yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla kapatmıştır. Kısa süre önce açıklanan ihracat ve ilk çeyreğe ait büyüme rakamları, ülkemizin başarısının 2021 yılında da sürdüğünü göstermektedir. Salgının açtığı fırsat pencerelerini en etkin şekilde kullanarak ticaret, yatırım, sanayi ve lojistikte yakaladığımız bu ivmeyi devam ettireceğiz."

"'KAZAN ZİRVESİ' ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Türkiye'nin müesseseleşmesi ve standardizasyonu için büyük çaba harcadığı ve ciddi ekonomik potansiyel barındıran helal gıda meselesini gündemde tutmayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğan, "Kazan Zirvesi'nin, ülkemizin bu alandaki gayretlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.