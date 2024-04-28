Tahliye edilen Nihal Candan'dan ilk açıklama Cezaevinde yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar ve 37 kiloya kadar düşmesinin ardından tahliye edilen Nihal Candan "Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım. Çok iyi anlaştık" dedi.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama ile dolandırıcılık suçlarından hapse girdi.

Ancak Nihal Candan bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve 37 kilolaya kadar düştü.

Yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konulmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi..

Nihal Candan tahliye edildikten sonra ilk kez konuştu.

"Kardeşim Bahar bana çok destek oldu"

Kanal D ana habere yaptığı açıklamalarında hapishanede yaşadığı günlerden bahseden Candan, şunları söyledi:

Hastalıktan 37 kiloya düştüm. Cezaevinde kardeşim Bahar Candan bana çok destek oldu.

"Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım, çok iyi anlaştık"